Prefiere no hablar de la guerra por la seguridad de su familia

Con los conflictos que hay entre Rusia y Ucrania, la panarusa ha preferido mantenerse en silencio y no hablar del tema en sus redes sociales, para mantener la seguridad de ella y su familia.

Ekaterina Brendina, nombre de la panarusa, expresó que siempre les cuenta todo a sus seguidores, pero por seguridad de ella, sus hijos y familia, prefiere no tocar este tema. “Creo que es primera vez que no respondo nada a mis seguidores, pero yo no puedo opinar, no puedo hablar por seguridad mía y la de mis hijos... yo estoy bien, estoy lejos de cosas que está pasando. Yo estoy bien, mis primas no... mi cuerpo está lejos, pero mi alma está allá, porque ustedes saben que mi mamá es ucraniana y ustedes saben que al alma le duele”, afirmó Eka.

Aseguró que estos momentos es una bendición ser latino, ya que muchos hombres han tenido que dejar sus familias para ir a una guerra que ellos no empezaron; por ello le gustaría cerrar sus ojos y al abrirlos estar en una playa aquí en Panamá, pero como trabaja en su salud mental para sanar sus heridas, no puede hacerlo.

