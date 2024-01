Preocupado por los ataques contra Anyuri

Jhonathan Chávez salió en defensa de la artista del género urbano, Anyuri, tras los ataques que ha recibido en las redes sociales por su tema de Carnaval, no entiende cómo hay personas que se escoden detrás para sacar su odio.

Por otro lado, Chávez salió a dejar claro algunos puntos, entre ellos, que el tema es de Anyuri, no su canción de Carnaval.

“No entiendo cómo una persona puede emitir un comentario sin saber las cosas completamente, primero que todo el tema con Anyuri, yo no sé quién le dijo a la gente que ese es mi tema de Carnaval, empezando por ahí, eso no es mi tema de Carnaval”, sentenció.

Además, explicó que recibió una invitación para colaborar en la canción de “La Cuchita” de parte de su equipo de trabajo, y el aceptó, pues no le vio nada malo a la colaboración. Comentó que cada artista tiene su público: “Eso va a sonar a la gente que le gusta, a la gente que escucha reggae, a los jóvenes que van a la discoteca”.

Reiteró que lo que le preocupa es cómo la gente ataca a un músico sin ninguna razón: “Chuzo a mí lo que me da tristeza, porque a mí no es el que me han criticado, o sea normal, al que le gustó, le gustó y al que no bien, pero a mí ha dado tristeza cómo desprestigian a la muchacha diciéndole un poco de cosas, y por aquí y por allá como si fuera la peor cosa del mundo y de verdad que cada quien ve cómo se gana su pan”.

Añadió: “Jamás haría que una persona se sienta por el piso, como degradarla, como si fuera la peor persona del mundo y eso es lo que a mí me ha dolido… Aquí Nenito grabó con Comando Tiburón, Adbiel Núñez grabó con Makano, Sandra con Anyuri y eso funcionó en el ámbito de ellos, eso no sonó en el baile, ni en las emisoras típicas, eso no sonó en ningún lado que no tuviera que sonar”.

Destacó que, “Diablito perfecto” no sonará en sus bailes, pues es para el público de ella.

