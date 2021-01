Prepara su sexto álbum y deja claro que no se queda en música de antes

La pandemia ha detenido la economía de muchos artistas urbanos, pero no su inspiración para crear más música para su público, y Flex es uno de estos cantantes que el coronavirus no detiene su talento musical.

Mediante su cuenta de Instagram el intérprete de “Te quiero” expresó que este 2021 estará lleno de retos, pero tiene su confianza puesta en Dios y está dispuesto a superar cada reto. Además afirmó que viene más música porque está enfocado en su sexto álbum.

Publicidad

Aunque no ha dado pistas de lo que se viene en este nuevo disco, dejó claro que no se queda en música de antes, ya que antes fue hace tiempo y hoy es hoy, esto después de que una seguidora preguntara para cuándo un remix con Sech o si tenía pensado quedarse con la música de antes. “No me quedo en música de antes, ya que antes fue hace tiempo y hoy es hoy! No soy artista de dúo o ft, pero si el artista que guste grabar conmigo me invita, pues tamos pa’ esa siempre!”, destacó Flex, conocido también como Nigga.