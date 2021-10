Preparados para cumplir el propósito de TalenPro 2021

TalenPro es más que un talent show, y este año sus organizadores, la Funddación Puertas Abiertas de Erika Ender, están listos para un nuevo propósito, familias sostenibles: establecimientos de huertos caseros y crías de aves.

Con este método, TalenPro beneficia a cientos de familias a nivel nacional, dándoles las herramientas, capacitación y recursos para que cultiven y cosechen sus propios alimentos, de esa manera sean auto sostenibles, además que se convierte en un emprendimiento familiar que les generará recursos económicos para el sustento de esta.

Publicidad

Para esta edición, TalenPro contará con cuatro categorías, Mejor interprete, Mejor canción, Mejor grupo de baile, Mejor trabajo audiovisual.

Uno de los grupos en participar este año es el grupo de baile: Arcadez, que aseguran representan el mejor grupo de baile de la zona este.

¿Cómo te sientes de ser parte de la familia TalenPro?

Melanie: El formar parte de la maravillosa familia de TalenPro, ha sido uno de mis sueños cumplidos, soy fiel seguidora de Erika Ender y ha sido mi inspiración de perseverancia. He aprendido nuevos conocimientos en cada taller, compartir con cada participante ha sido muy valioso para mí.

Caroline: Ser parte de la familia TalenPro es una experiencia de vida, te cambia para bien y yo me siento diferente como persona, me siento segura de mí misma y conocer a personas con tanta humildad y empatía es increíble. Me encanta que TalenPro te haga sentir especial y nos enseña que con nuestros talentos salimos al mundo a tocar almas, cambiar vidas, amar y servir.

Profesor tutor: Me siento muy contento y orgulloso de pertenecer a la gran familia TalenPro. Para mi es una gran satisfacción haber participado de esta experiencia inolvidable y ver como tantos jóvenes pueden transformar ese talento que tienen en un propósito que es ayudar a las demás personas.

La Gran final será el domingo 24 de octubre del 2021, a las 7:00pm en cadena nacional. Donde podrán ver el derroche de talento de las 12 puestas en escenas, complementado con el trabajo de labor social realizado.

Los artistas invitados serán: Jeancarlo Canela, Pitizion. Los presentadores internacionales serán: Ismael Cala y Patricia Manterola; nacionales Marco Oses, Natalia González, Michelle Simons y Eddie Remix.