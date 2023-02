Primero se suicida antes de dañar a algún niño

Primero se suicida antes de comer una atrocidad o dañar a cualquier niño o niña, es la opinión del instagramer Joel López, ante los delitos que se han reportado en contra de menores de edad, siendo el último la muerte de una pequeña de 10 años.

Joel, quien tiene tres hijos, se pregunta qué está pasando en el país y el mundo, que no hay respeto por la vida y la inocencia de los niños.

“Qué está pasando con la humanidad. Llevo días pensando en todo lo que está pasando en el país y en el mundo. No hay respeto a la vida, a la inocencia de los niños, tengo tres hermosos niños y yo sería incapaz de hacerles daño a alguno de ellos o algún otro niño (a) primero me suicido antes de cometer semejante locura! Se supone que deberías darle amor, protección y demostrarle que siempre estarás para ELLA o ÉL como un ángel guardián”, detalló el humorista.

Afirmó que le entristece que ante estas situaciones las leyes no sean drásticas para quienes cometen los delitos.

Concluyó su post, en el que sale junto a sus hijos, enviando un mensaje a los padres, instándolos a cuidar a sus pequeños y no confiar en nadie. “Ya en nadie se puede confiar, cuiden a sus hijas (o) no los dejen solos hagan hasta lo imposible por darles seguridad, no se confíen...”, puntualizó López.

