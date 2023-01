prioridad casarse Su no es ni tener crías

La influencer venezolana radicada en Panamá, Rake Martínez, dejó claro que por el momento en sus planes no está casarse o tener hijos; además dijo qué busca en un hombre.

Rake dijo a sus seguidores sobre lo que desea o no en su vida.

“Claro que sí, por qué no? El tema de casarme y tener hijos no es una prioridad o meta en mi vida en este momento, pero cuando lo sea, la nacionalidad no creo que tenga relevancia. Aunque amo Panamá y amaría tener una panameñita”, destacó la famoso.

Por otro lado, comentó qué no busca un hombre, y es que a ella no le gusta un caballero tóxico y sin metas, luego de que le preguntaran algo que no le guste de un hombre.

“No me alcanza el espacio, Que sea machista, tóxico, controlador, grosero, que trate mal a su familia, que no sepa hacer nada útil, que no tenga metas en la vida, que se conformista, que no le importe ser mejor cada día... Es muy difícil resumir”, mencionó.

Martínez mantiene una relación con Adán Jiménez, conocido como “Jimpín”.

