Publica carta que le envió su ex, no quiere saber de sus hijos

Ekaterina Brendina, mejor conocida como la panarusa, volvió a las redes para ventilar los problemas que sigue teniendo con su expareja, que, por medio de un mensaje, le deja claro que fue un placer conocerlos, pero no quiere saber de ellos.

En un corto mensaje por correo electrónico, Tomás Herrera le dijo a Eka, que sea ella quien le explique a sus hijos que él no quiere ningún tipo de contacto con ellos.

Publicidad

"Solo quiero que quede claro. Ahórrate el tiempo en explicarle a los niños, si regresas a Panamá yo no los voy a ver. A partir de hoy no quiero ningún tipo de contacto con ustedes. Explícale eso a tus hijos por favor. Y les deseo suerte en su vida. Te pido por favor que le cambies el apellido a Seleny a su apellido ruso. Y si se te ocurre venir a Panamá no vengas a El Palmar, porque los niños se van a quedar solos. Respeta mi lugar, hay muchas playas en Panamá. Suerte en su vida a los tres. Fue un placer conocerlos. Ya es hora de poner las cosas claras", expresa el surfista en el correo.

Según manifestó la panarusa, esta es una decisión de su ex de abandonar a sus hijos, así como lo hizo con su hijo mayor, en su primer matrimonio.

Añadió que ahora Tomás no tiene dinero para sus dos hijos, pero sí para su nueva familia.

Como muchos saben, el panameño da clases de surf en El Palmar, y según Eka, esa escuela está funcionando gracias a ella, porque fue quien consiguió a los estudiantes por medio de sus redes, y pidió a los padres que no dejen a sus hijos en manos de un hombre abandona a sus hijos.

Después de unas horas de la publicación, Ekaterina decidió eliminarla, y lavar los trapos sucios en casa, aunque ya muchos de sus seguidores habían visto el post.