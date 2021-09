Puerta le desgarró el tendón de Aquiles

Después de un año y medio de no ir a Chiriquí a tocar con el conjunto, Samy Sandoval regresó, pero lo hizo con un pie enyesado.

Según detalló el acordeonista, el pasado miércoles se desgarró, al cien por ciento, el tendón de Aquiles del pie derecho, por lo que tuvo que entrar al quirófano.

En su cuenta de Instagram Samy detalló que la lesión se la hizo tras salir de un baño en un restaurante, la puerta se cerró rápido, y no le dio chance de salir completamente, golpeando su talón de Aquiles.

“Esta semana fue muy movida, el miércoles me desgarré 100% el tendón de Aquiles. Me sucedió saliendo de un baño de un restaurante y al salir del baño, una puerta con brazo mecánico se cerró más rápido de lo que yo esperaba y me golpeó el talón de Aquiles del pie derecho y me hizo caer”, detalló el músico.

Añadió que en el momento no pensó que era algo grave, pero al ver que no podía sostenerse con el pie, se fue al médico. “Me hice un ultrasonido y salió que tenía desgarrado 100% el tendón de Aquiles, el jueves me realizaron una cirugía por lo que aconteció, y bueno. tengo que reposar lo más que se pueda, pero tenía el compromiso de tocar en el Cruce de Boquerón en Bugaba, Chiriquí, y necesitaba sentir a ese público que siempre nos ha apoyado y no veía desde hace 1 año y medio, y bueno, vine y la verdad que me siento satisfecho y agradecido por el apoyo que nos dieron... Ahora toca cuidarme y haremos un par de virtuales para que lo disfruten”, aseguró Sandoval.