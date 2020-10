¿Qué? Natalia Bariluch dice que no es novia Neymar y le vale el tema de Maluma

Luego de todo el revulú que se formó entre Neymar y Maluma por la modelo Natalia Bariluch, ella decidió aclarar todo lo que pasaba, incluyendo su pensar sobre la supuesta dedicatoria del tema Hawái por parte del colombiano.

LEE TAMBIÉN: La actriz Consuelo Duval pensó que moriría tras contagiarse de Covid19

Publicidad

Según Bariluch, solo tienen una bonita amistad y prefiere dejar atrás todo lo que tenga que ver con el cantante colombiano, aunque no se arrepiente de dicha relación amorosa.

“Yo lo adoro, es una gran persona, es un gran amigo, siempre ha sido un tipazo y es una gran persona en mi vida”, respondió la modelo de ascendencia cubana y croata ante el cuestionamiento sobre su relación con el famoso futbolista.

Aunque muchos esperaban una confirmación, aseguró que entre ella y Neymar sólo existe una relación de amigos y no entiende por qué los han ligado amorosamente.

“No, es un gran amigo y no sé porque los medios piensan que estamos juntos, sólo porque algunas veces una modelo tiene una sesión fotográfica con un futbolista o basquetbolista... eso sólo fue una sesión fotográfica. Tengo mucho respeto hacia él y él es grandioso y siempre lo veo cuando estoy en París, cuando estoy en Europa. Tenemos una gran relación, pero no es lo que todo el mundo piensa”, aseguró.

Además de confesar todo esto, se refirió al tema Hawái, canción que los ha colocado en el ojo del huracán desde hace unos meses y que se intensificó después de que Neymar la cantó, junto con sus compañeros, para celebrar una victoria y lo que fue interpretado como una burla hacia el intérprete colombiano.

“No creía nada al respecto. No sé si me la dedicó a mí, escuché que sí, también escuché que no, y la verdad no me importa", respondió.

La modelo norteamericana actualmente promociona su carrera musical como DJ, título que busca ganarse con su más reciente canción 24/7.