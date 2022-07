Quedó en el hospital con su hijo

Tremendo susto se llevó la presentadora y bailarina Mónica Guzmán Zubieta el fin de semana, cuando su hijo quedó con una pierna “fileteada”.

Según detalló Guzmán en su cuenta de Instagram, movía una mesa de vidrio y su hijo Álvaro la ayudaba, cuando repentinamente la mesa se partió en dos, cayendo un vidrio pesado en la pierna del pequeño, que al sentir el dolor le gritó: “Mamá, me rebanaste la pierna”.

“Yo no me he separado de mi hijo. Y dentro de todo este DRAMA: Cambio de camas, canalizaciones, presión, dolor, frío y calor, él me ha dicho las cosas más maravillosas. Él no llora. Yo lloro desconsolada. No sé si es porque dentro de lo malo, por lo menos no le volé la pierna completa. O por nervios o estrés o miedo. #NoSe #Ansiedad Él tranquilo me dice que solo son dos semanas en silla de rueda, que se pasaran rápido. Que no me preocupe”, afirmó.

Tras el accidente el pequeño tuvo que ser operado, todo salió bien y ya se recupera en casa.

