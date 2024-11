Quevedo asegura que el éxito "realmente muchas veces te ciega"

Con solo 20 años, el cantante español Quevedo se convirtió en una estrella mundial de la mano del productor y compositor argentino Bizarrap, un triunfo que consolidó con su debut, el disco de mayores ventas de España en 2023, al que ahora da continuidad consciente de que la fama puede comerse al artista y la persona.



"El éxito realmente muchas veces te ciega", comentó este viernes en una entrevista con EFE, solo unas horas después de la publicación de 'Buenas noches', su segundo álbum, en el que en varios momentos lamenta cómo a veces un creador se autocensura para volver a conseguir el favor popular.



Así, por ejemplo, canta: "Son las 2:26 y yo escribiendo esto para que después no salga y saque algo comercial".



"Es un poco la pelea entre lo que quieres hacer y lo que funciona, pero yo creo que al final la gran mayoría de los artistas hace lo que les apetece y (...) que hay que encontrar un balance entre lo que te gusta y estar contento con el resultado", reflexiona.



"Yo, con este disco, estoy muy contento. Para mí es lo mejor que he hecho hasta ahora y me representa mucho ahora mismo", señala este artista madrileño, criado en las islas Canarias, sobre 'Buenas noches' (DQE Productions).



Es el resultado de dos años de trabajo, pues algunos de los temas surgieron sin que el previo 'Donde quiero estar' (2023) hubiese sido aún publicado.



El título alude al momento en el que Quevedo (nacido en 2001) se encierra en su cuarto por las noches, lejos del ruido externo y aparecen los pensamientos de Pedro, su nombre de pila, que cada vez iba quedando más relegado. De ahí, el descanso fuera del foco que anunció a principios de este año.



"Yo sabía que era un parón temporal, pero me ha servido mucho para volver a conectar conmigo mismo y con la música, tener tiempo para pensar qué es lo siguiente que hay que hacer", reconoce.



El precio de la fama

Algo del hastío vital que le provocó la exposición popular se filtra en canciones como la última, 'Buenas noches', una carta de "desahogo" a la gente que le importa, "dándole explicaciones" de por qué no ha podido comunicarse con ellos".



Y en 'Qué asco de todo', alude a la soledad de la fama cuando canta "No hay nadie alrededor, no me puede ir peor".



"Hablo mucho de eso -explica-, de que estoy supercontento, pero de que a veces me faltan cosas y me siento un poco solo, de que me cuesta compaginar mi vida personal con la profesional, que obviamente me encanta", destaca.



En cerca de una hora de duración, en sus 18 cortes (y descartó casi otra mitad de composiciones) hay mucho material para bailar y disfrutar, como en 'Kassandra' o 'Gran Vía', que lo une por primera vez a Aitana en un estilo diferente que no había probado hasta ahora de pop con sintetizadores.



Además de otras colaboraciones de artistas como Rels B, Yung Beef o Sech, sin duda hay un nombre que destaca, el del rapero estadounidense de origen cubano Pitbull en 'Mr. Moondial'.



"Veníamos escuchando mucha música de la etapa 2010, de cuando nosotros estábamos en el colegio, y queríamos rescatar sonidos del EDM de esa época", alega.



Cabe preguntar entonces en qué medida le preocupa mantener el listón de 'Donde quiero estar', que fue reproducido 10,92 millones de veces en Spotify el día de su lanzamiento, el registro más alto conseguido hasta la fecha por un artista español en esa plataforma, por encima de 'Motomami' de Rosalía.



"Lo que me gustaría es que mis discos perduren -responde Quevedo-. Me hace ilusión que vaya bien ahora mismo y que sea un éxito, pero sobre todo que a largo plazo se reconozca como un buen álbum, que a la gente le marque y le suponga una etapa, como me va a suponer a mí".

Y señala dos colaboraciones pendientes que le gustaría trabar algún día: el puertorriqueño Bad Bunny y la citada Rosalía.

