Quiere prestar su voz para una película animada

La expresentadora de televisión Ingrid De Icaza tiene una larga lista de cosas por cumplir, entre ellas está, prestar su voz para una película de personajes animados. De acuerdo con Ingrid, eso es uno de los tantos anhelos que le falta por hacer a sus 41 años. “Hay una larga lista de cosas que me encantaría hacer, pero sueño con prestar mi voz para algún personaje de películas animadas, ya sea para cantar voice over o doblaje en cualquiera de los tres idiomas que hablo fluidamente”, expresó la famosa en el juego de preguntas y respuestas de Instagram.

Brindó, además algunos consejos para lucir más natural a la hora de cantar “Primera regla de oro: no trates de imitar a nadie, canta con el corazón, puede cantar muy lindo, pero si no lo sientes no sirve. Apréndete la letra y no me refiero a la memoria solamente, me refiero a su significado… a como te identificas con ella”.

Publicidad

Por otro lado, al ser preguntada si deseaba tener más hijos; dijo que su familia está completa con sus hijos.

“Dios me bendijo con la niña y el niño que soñé, en tiempos distintos hubiese tenido quizás 4 hijos, pero la verdad que Gabriella Marey y Juan Diego nos completaron la familia y así nos vamos a quedar”, expresó.