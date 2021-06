"A Quiet Place Part II" y "Cruella", récord de taquilla durante la pandemia

Finalmente, "Raya and the Last Dragon" sumó 2 millones en su tercero mes en cartelera. Con más de 50 millones recaudados, este filme de Disney es ya la segunda película más taquillera del año, solo por detrás de "Godzilla vs. Kong".

Cruella

películas

cine

Hollywood Por: Los Ángeles / EFE - Martes 01 de junio de 2021 04:30 PM