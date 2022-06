¨For Real: La Historia de los Realities¨ llega a Latinoamérica

El lunes 13 de junio a las 8:00 p.m. E! Entertainment estrena una nueva serie narrada y producida por uno de los presentadores más aclamados de la industria, Andy Cohen (Top Chef, The Real Housewives, Keeping Up With The Kardashians: The Reunión) ¨For Real: La Historia de los Realities¨ llega para revelar la historia jamás contada detrás de los reality shows más famosos de la cultura pop.

Con testimonios exclusivos nunca vistos, Cohen de la mano de aclamadas estrellas examinará la evolución y el impacto cultural de décadas de la televisión sin guión de exitosas producciones como ¨America’s Got Talent¨, ¨America’s Next Top Model¨, ¨Desperate Housewives¨, entre muchas otras. Cohen hará una inmersión en el pasado histórico mientras habla con la familia Kardashian/Jenner luego de su última temporada del fenómeno mundial ¨Keeping Up with the Kardashians¨; y mucho más.

¨Estoy encantado de mirar hacia atrás a los programas que formaron mi amor por los reality shows y entrevistar a los íconos del género¨, expresó Andy Cohen, presentador y productor ejecutivo ¨¡Esta serie es como un gran caramelo!¨.

La familia Osbourne, las Kardashians, Kendra Wilkinson y Danny Bonaduce discuten los pros y los contras de ser pioneros en el mundo de los reality shows. Mientras que las estrellas de ¨America's Next Top Model¨, ¨American Idol¨ y ¨The Apprentice¨ revelan los secretos de los reality shows de competencia. Todo esto y mucho más llega en esta imperdible joya que resume los mejores momentos de la televisión y la cultura pop.

¨For Real: The Story of Reality TV¨ llega para explorar la evolución del género, tal como lo cuentan sus creadores y estrellas. Los episodios se enfocarán en temas como celebridades, programas de citas, series de competencia de telerrealidad, programas impactantes y reveladores, programas de cambio de imagen y más con entrevistas con los nombres más importantes de la televisión.

