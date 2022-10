Recalca importancia de la salud mental

La depresión no tiene edad, los ataques de pánico no son un “show”, la ansiedad no es una exageración, de esto está clarita Joseline Pinto, quien aprovechó el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, para recordarle a sus seguidores y a ella misma que la salud mental es importante.

Con una foto en topless, tapando sus senos con unas flores blancas, la exguerrera afirmó que la baja autoestima y otros síntomas que afectan la salud mental, no son un juego, y le agradeció a su psicóloga por creer en ella, cuando ni ella misma lo hacía.

“La salud mental es importante, por que la depresión no tiene edad, los ataques de pánico no son un ‘show’, la ansiedad no es una exageración y la baja autoestima no es un juego... Gracias por creer en mi cuando ni yo misma lo hacía, por ayudarme a trabajar en mis inseguridades y motivarme a comerme el mundo @maddimendez_”, detalló la presentadora de Hecho en Panamá.

