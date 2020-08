Recibe amenazas, pero no lo callarán

Félix García, mejor conocido como DJ Mckoy, asegura que seguirá en su lucha en contra de los políticos y empresarios corruptos, con todo y que intentan tumbarle sus cuentas en las redes sociales, vías por las que además recibe amenazas de muerte. “Mi guerra es contra los políticos y empresarios corruptos, yo hablo alto, claro y con bases, lo mío no es maleantería, a mí no me pueden inventar nada, yo les digo las cosas en su cara”, destacó el DJ del gueto, como también es conocido Mckoy, afirmando que ya ha recibido cuatro amenazas, en la última, la persona le escribió: “puras denuncias de perra... ¿se te olvidó tu léxico?... vivo con tu sombra que te pasa la de Alonso...”. “No me van a callar, tu sabes lo que quieren decir con eso, porque me pone ‘te pasa la de Alonso’ y todos sabemos quién es Alonso, Danger Man”, añadió McKoy.

Según el DJ, la gente ya está “cabriada” de la corrupción en los gobiernos, y todo ha cambiado con las redes, donde la gente no se queda callada.

García manifiesta que él lo que desea es una buena educación y mejor vida para sus hijos, pero como está la situación, cada día se hace más difícil y a los políticos no les importa. “Yo soy un señor que quiero darle una mejor educación a mis hijos y con esto no se puede, tenemos que orientar a nuestros hijos, hay que despertar conciencia del pueblo porque aquí pagan por desviar la atención, ya estoy cansado de la corrupción... yo vengo de abajo, tengo toda una vida haciendo labor social, a mi no me echan cuentos”, puntualizó el DJ McKoy.