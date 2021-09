Recibe correos de dudosa procedencia

Por cuarta vez, a uno de los DJ del patio, DJ Fama, le ha llegado a su correo una denuncia en su contra, lo que lo mantiene en alerta y en dudas, pues desde que abrió el correo, la carta se observa borrosa.

Fama contó a “Crítica” que esta es la cuarta carta que le llega, la misma tiene el escudo de Panamá, logo del Ministerio Público, pero el cuerpo de la carta se ve falsa y hasta está firmada, pero con todo y eso sus dudas están latentes.

El DJ dijo que en la misma viene adjunto un link, el cual no abrirá porque no sabe cuál es el propósito del mismo.

“Me mandan un link, pero no lo voy abrir porque no sé con qué propósito es ese link, o si es un tipo de virus o hater, esta es la cuarta carta que me llega en estos dos últimos meses", manifestó.

Indicó que no le dará mucha importancia, pero busca poner en alerta a las personas para que no caigan en estas falsedades, ya que en los últimos días se han vistos muchos temas de estafa.

Por otra parte, manifestó que su carrera va viento en popa, tanto que ya la agenda se está apretando con tantos compromisos, la mayoría en Panamá. No descartó seguir viajando al extranjero donde se le ha dado muchas oportunidades.