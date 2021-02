Recibe críticas por utilizar accesorio de los nativos estadounidense

La bailarina y modelo Liz Baila está nuevamente en la palestra pública, esta vez por un video en la plataforma Tik Tok en la que sale con un vestido de baño de dos piezas y un penacho, accesorio utilizado por los nativos estadounidenses de la cultura Cheyenne.

Según Liz Baila, recibió un sinfín de insultos por utilizar el tocado de plumas, para muchos estadounidenses estaba faltando el respeto a una cultura al utilizar de manera indebida el tocado.

La chica del Only Fans aseguró que está harta de las críticas y dejó un video en sus redes sociales, respondiéndole en inglés a todos los que la criticaron. “Estoy bien molesta, no sé qué pasa con las personas... en Estados Unidos están atacados conmigo por un Tik Tok que yo hice vestida como indígena, la gente me es está llamando racista, que por qué me visto así, me están diciendo una cantidad de cosas que no entiendo cuál es el problema con las personas hoy en día cuando ven a otra persona sencillamente ser feliz, disfrutar su vida. Hay un grupo que se llama Village People que cantan ‘YMCA’ sale uno de los cantantes vestido de la misma forma que yo, y yo no veo a las personas de allá criticando nada...”, expresó Liz Rivera, nombre de pila de la ahora DJ en formación.

Algunos cibernautas expresaban que se debe respetar las diferentes culturas y no ponerse un atuendo para llamar la atención o porque simplemente se cree que es un disfraz. Otros manifestaban que la gente es muy sensible y por todo quieren hacer polémica en redes sociales.