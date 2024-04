Recolectará insumos para el Oncológico

El actor y director Elmis Castillo estuvo este fin de semana visitando el Instituto Oncológico de Panamá y salió con el corazón conmovido.

Mediante un video, Castillo confesó que durante su recorrido, los doctores le compartieron sobre la situación del hospital, pero lo que le llamó la atención fue que a los pacientes no se les puede tomar fotos.

"Estás personas llegan manejando y sus familias no saben que tienen esta enfermedad y ellos luchan para que no se den cuenta, para no hacerlos sufrir. Tampoco quieren que en sus trabajos se enteren de que ellos tienen cáncer por miedo a que les despidan y es por eso que no se pueden subir los pacientes a las redes y yo lo respeto, pero lo admiró", sentenció el influencer.

Es por eso que tomó la decisión de realizar una recolecta de insumos para apoyar a los pacientes. Dijo puede ser agua, sábanas para el frío, alimentos secos y frutas.

Por otro lado, agradece a Dios que su película “Érase una vez en Panamá” va bien, todavía sigue en cartelera.

