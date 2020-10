Recordó la tarde que compuso ‘Despacito’ con Luis Fonsi

“Despacito” fue premiada como la "canción de la década” en la gala de los Latin Billboards, premio que recibieron Daddy Yankee y Luis Fonsi, pero como muchos saben, detrás de este éxitos también está la composición de una panameña, Erika Ender.

Tras recibir el galardón, Ender recordó esa tarde del 15 de septiembre de 2015 cuando Luis Fonsi le compartió que tenía una idea para el tema, y era dividir en sílaba “des-pa-ci-to”.

“Esa tarde del 15 de septiembre del 2015, en la que @luisfonsi me compartió la idea mágica que tenía de separar las sílabas de la palabra DES PA CI TO y su necesidad de siempre honrar a su isla, le hizo tararear en el fraseo ‘Vamo a hacerlo en una playa en Puerto Rico’, me hizo emocionarme y responderle de inmediato: ‘Hasta que las olas griten: Ay, Bendito!’ Y, de allí, tres horas más tarde, habíamos escrito de la cabeza a los pies, un tema que nos puso los pelos de punta, con buen gusto y responsabilidad hacia la mujer... Que invitaba a querernos y seducirnos más despacio en un mundo de inmediatez”, destacó la coautora de este éxito que ha hecho que el mundo lo cante en español.

Además le sumó el rap y coro de Daddy Yankee, la participación de Justin Bieber, Poo Bear, Marty James, y todas las personas que tuvieron detrás de la producción, que muchas veces no se les da el crédito.

“Con este tema, el mundo decidió cantar en español. La verdadera misión de DESPACITO fue la de derribar fronteras y hacer que nuestro idioma y cultura, pudiese estar en la boca del planeta... Hoy así sigue siendo y tras romper todos los récords posibles y existentes, la lección más linda que nos deja es que no hay fronteras ni idiomas que impidan unirnos. En un momento difícil, como el que vivimos, no olvidemos la importancia de la unión y la solidaridad... Porque al final, somos una sola casa y una sola raza”, aseguró la panameña, cantante y compositora, productora y filántropa ganadora de múltiples premios, incluyendo varios Latin Grammy.