Recordó lo difícil que han sido sus 12 años en TV

Una de las caras más conocida de Panamá, Clarissa Ábrego, recordó ayer que entre altas y bajas cumplió 12 años de permanecer a los medios televisivos.

El momento fue propicio para desahogarse e indicar que no ha sido nada fácil lidiar con tantas personas que se han burlado de ella y hasta la han criticado.

"Ya son prácticamente 12 años de trabajar en el medio televisivo y no ha sido para nada fácil, es un mundo duro y mucho más si empiezas joven y sola. Muchas veces hay situaciones que no sabemos cómo manejarlas, en el camino me tocó conocer gente maravillosa, pero así mismo conocí personas no tan buenas, pero que me ayudaron hacer tan fuerte", expresó.

Recordó que gran parte se ha burlado de ella, de su físico, de cómo habla, la ropa que usa y muchas cosas más. Pero con el pasar del tiempo ha aprendido a no tomarles importancia, aunque asegura que aún algunas personas lo hacen.

"Al final los insultos y menosprecio, hablan más de esas personas que de mí. Me amo, me respeto y creo en mi", sostuvo Ábrego.