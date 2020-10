Recuerda cuando le dijeron ‘no sirves como compositora ni como cantante’

Los sueños y el talento no vienen del aire, vienen directo del corazón de Dios, este es el mensaje que comparte la cantante y compositora Grettel Garibaldi, quien hace poco recibió su primera nominación en los Latin Gammy por la canción “Una vez más”, que compuso junto a Ximena Sariñana, Elsa Carvajal y Susana Isaza, y entró en la categoría Mejor canción pop.

Grettel, quien ayer celebró un año más de vida, recordó que cuando tenía 16 años entregó un demo con sus primeras canciones en una disquera internacional que tenía sede en Panamá. Fueron temas grabados a piano y voz dentro de un baño, no tenía presupuesto para más, pero ella quería demostrar su talento.

En esa reunión que sostuvo, escucharon su demo, pero no fue del agrado del gerente de la disquera, que a la tercera canción le puso pausa al tema y le dijo: “bueno... lo que pasa es que tú no eres lo que estamos buscando, pero igual ahorita te están esperando en tal estudio de grabación para que te escuche la persona que se encarga de trabajar todos nuestros demos. El decidirá. Suerte”.

Con esas palabras y la mirada fría del gerente, se estrellaron todas sus ilusiones, pero fue a donde le indicaron. “Llego al estudio y, en efecto, ahí me esperaba el dueño. Fue terrible. Empezó a reproducir el demo, y a la segunda canción manifestó lo siguiente: ‘Tú... no sirves como compositora ni como cantante. No pierdas más el tiempo’”, reveló Grettel, quien asegura que al ver a su madre, esta le dijo que esa era solo una opinión, y no era la definitiva.

La cantante y compositora panameña, que desde hace unos años pertenece a la disquera internacional Warner Chappell Music, en la que ha tenido la oportunidad de componer para grandes artistas, compartió su anécdota para que los nuevos talentos sigan adelante con sus sueños, “porque tarde o temprano lo vas a lograr”.

“Han pasado 15 años trabajando en la música de manera profesional y hoy (ayer), 7 de octubre de 2020, en medio de todo lo abrumador que estamos viviendo, quise contarles esto para que recordemos que los sueños y talentos no vienen del aire, vienen directo del corazón de Dios. Y si... hay que esforzarse y trabajar todos los días con excelencia aquí en la tierra, pero el fruto y los resultados son de Él”, concluyó la artista.