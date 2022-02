Recuerdan con gran orgullo sus reinados

Este año tampoco hay Carnaval, pero muchas exreinas han llenado sus redes sociales de gratos recuerdos de sus reinados y de todo lo vivido en ese momento especial.

Una de ellas fue la presentadora Gisselle Carolina Ow Young, Reina del Carnaval y Embajadora Cultural de Panamá 2017, quien dijo que jamás pensó ser reina, pero dejó claro que sus instintos la llevaron a buscar la corona.

“Este post quiero que sea con el principal mensaje que: JAMÁS, pero JAMÁS dejen de seguir su corazón y de ser buenas personas; quien me conoce sabe que mi sueño nunca fue ser Reina, pero en el momento que me enteré del concurso algo en mi corazón dijo inténtalo, y eso fue lo que me hizo al plantearme la posibilidad y lograrlo a la final”, manifestó Gisselle.

Añadió: “Tú también eres capaz solo: cree en ti, sigue tu instinto, sé buen ser humano y ten fe. UN CORAZÓN Y MENTE AGRADECIDA ATRAEN”.

Mientras que María Laura Cárdenas, Reina de Calle Arriba de Las Tablas, calificó esta experiencia como enriquecedora.

“Hace 5 años Dios me permitió vivir la experiencia más bonita y enriquecedora que he tenido a mis 27 años. Ser la portadora de la corona más anhelada del país, la corona de LA CALLE ARRIBA DE LAS TABLAS. Sí, fueron momentos de alegrías, nervios, responsabilidades, cansancio, enojos, estrés y por qué no decirlo, hasta de tristezas”, dijo Cárdenas.

Además, recordó que solo tenía como objetivo demostrar que para lograr algo solo tienes que creer en ti, “y justamente así fue como logramos demostrar ante dos Calle Abajo que el triunfo fue, es y seguía siendo de los que salían de la calle Bolívar”.

En tanto, Ayira Gisell Adames rememoró cómo fue hace 5 años su coronación y ser llamada Calle Abajo de Las Tablas.

"Hoy hace 5 años y recuerdo como si fuera ayer la emoción de ser coronada reina de Calle Abajo de Las Tablas en el legendario barrio de Punta Fogón, ¡¡momento en que se daba inicio a 4 días de tradiciones, festividades y costumbres en nuestro querido pueblo de Las Tablas!!", manifestó.

Por otro, lado agradeció a todos las personas que le brindaron su cariño y apoyo, esas mismas personas que la hicieron fuerte: "gracias a todos porque hoy puedo decir que viví́ una experiencia maravillosa de momentos que guardo en mi corazón”.

