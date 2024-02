Regresa a Canta Conmigo, pero como jurado

María Fernanda Achurra por fin puede gritar a los cuatro vientos que será la cuarta jurado en el “reality” de canto, en el cual ella participó hace 14 años atrás.

Según detalló, ser jurado en Canta Conmigo es un honor para ella, después de audicionar y lograr ser aceptada en la tercera audición, resultando ser la ganadora en esa temporada.

“Este es uno de los honores más grandes que he recibido en mi vida. Si me conoces, sabes lo tanto que esto significa para mi. Un perfecto 360 después de 14 años. Si no me conoces, te cuento que cuando tenía 8 años decidí audicionar para un programa que vi anunciado en un recorte de periódico. Al audicionar la primera vez no pasé todas las audiciones y el segundo año tampoco. La tercera vez fui parte de la tercera generación de Canta Conmigo y ese año fui la ganadora del concurso”, relató Mafe, como también es conocida Achurra.

Mafe espera poder transmitirle a esta nueva generación lo que ella aprendió en su momento, y que ha sido un trampolín de oportunidades en la actuación, canto y producciones.

“Este concurso fue un trampolín de oportunidades para mi. Han sido 14 años de mucha música, conciertos, actuación, teatro, novelas, producciones, viajes y experiencias que nunca en mi vida me imaginé que viviría... Me siento afortunada de poder aportar mi granito de arena a estos niños al igual que mis ahora colegas lo hicieron conmigo en su momento... Espero poder transmitirles a la nueva generación lo que he aprendido, pero también estoy segura que son ellos los que me van a enseñar a mi. Estoy lista para vivir este ‘show’ desde la silla más VIP. La mesa de jurados”, aseveró la nueva jurado.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio