Regresa recargada de paz y amor

Feliz y agradecida, así está la expresentadora panameña Gwendolyn Stephenson, tras recuperar su cuenta de Instagram, luego de ser hackeada el pasado 25 de febrero.

Stephenson contó lo sucedido, a través de una publicación en su Instagram, donde señaló que vivió momentos de tristeza y desesperación, pues cuenta había dejado de existir y con ello todo su contenido y galería personal.

“Hace solo unos días, el jueves 25 de febrero, me hackearon mi cuenta de Instagram. Como saben, aquí estaba buena parte de mi vida personal y profesional, compartía mi día a día, mis recetas, todo mi SER… con casi las 60.000 personas que me siguen y confían en mi trabajo, a quienes sentía que les ayudaba con mis recursos y les inspiraba de alguna manera”, declaró la esposa del cantante argentino Noel Schajris.

Añadió: “Me han robado años intensos, muy intensos de trabajo y también de ALEGRÍAS compartiendo por aquí contenido y mis experiencias, con todos ustedes. Han usurpado mi identidad, han espiado mi interior y me he sentido totalmente desnuda y desprotegida. Pero no hay nada, absolutamente nada que no pueda aliviar el sentimiento de GRATITUD… Hoy soy capaz de escribir estas palabras desde ahí, y desde el amor, y es gracias a todo lo que me han demostrado ustedes, mi comunidad, mi equipo, mi esposo, mis hijos, amigos y no amigos”.

Recordó que durante su desesperación sentía dolor en su cuerpo y descuidó a su familia.

“No ha sido fácil batallar con todos esos sentimientos enfrentados, he sentido que dentro de mí ocurría una auténtica guerra, literal. Mi cuerpo me ha dolido, mi estómago ha rechazado todo lo bueno que le quería dar, he abrumado y descuidado a mi familia, me he lastimado yo… Mientras intentaba con todas mis fuerzas solucionar el problema… la rabia, la tristeza, la pena, el cansancio, el enojo y la frustración se han ido mezclando con la CALMA, la GRATITUD, la ESPERANZA y el AMOR”.

El sábado, la istmeña volvió a inaugurar su cuenta, con una fotografía donde se le veía radiante y llena de paz.

“Hoy (sábado) inauguró DE NUEVO esta cuenta maravillosa de Instagram con todo el AMOR que cabe en mi pecho, a pesar de lo que me ha ocurrido… Hoy quiero SONREÍR, para ti, para mis hijos, mi esposo, para toda la gente que quiero, pero sobre todo para mí”, concluyó.