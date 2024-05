Regresará con su negocio en el tiempo de Dios, aprende de errores

Vianeth Carrillo, mejor conocida como La Bibbi, terminó y empezó la semana recordando su proyecto personal El Dembow del West, después de que muchas personas le preguntaran ¿cuándo regresa con su negocio?

Para La Bibi, el tiempo de Dios es perfecto, ha aprendido a que es cuando Él dice, no cuando ella quiere, por lo que se tomará las vacaciones necesarias, para cuando Dios le indique que es el momento, llegar y decir “buenas, estamos de vuelta”, y no cometer los errores del pasado.

“Muchos me preguntan ¿cuándo regresa mi negocio?, y les diré que el tiempo de Dios es perfecto, yo era de querer que todo pasará de ya para ya, y con el tiempo he aprendido a esperar, ahorita estamos tomando unas vacaciones para en un futuro llegar a decir ‘buenas, estamos de vuelta’, por ahora estoy bien y mi sirena está tomando su descanso para que no volvamos a cometer los mismos errores, pero ella viene. Por ahora estamos tomándola con calma porque el apuro trae cansancio”, puntualizó Vianeth al compartir un carrete de fotografías de su negocio.

