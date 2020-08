Responde a sus seguidores, está soltera

Giosue Cozzarelli muy poco habla de su vida personal, prefiere mantenerla privada, pero al compartir con sus seguidores en Instagram y dejar que estos le hicieran algunas preguntas, el si está soltera o tiene novio no pudo faltar.

Según Cozzarelli, respondió a esta interrogante de sus seguidores porque se la hicieron más de 10 veces. “Uf, 10 veces la misma pregunta, voy a contestar, no hablo mucho de mi vida privada, pero sí estoy soltera”, resaltó Cozzarelli, dejando claro que no tiene novio y no está casada.

Sus seguidores aprovecharon para preguntar por las rutinas de ejercicios, belleza y hasta las frutas favorita de la modelo, que son el aguacate y el mango.

Según Giosue, en estos momentos de su vida está tranquila, con sus hijos, y si le preguntan por el libro favorito actualmente, dirá que la Biblia.

La modelo aconsejó a sus seguidoras a creer en ellas, en su potencial, en aceptarse, amarse y nunca dejar de soñar por lo que quieren, porque así lo hizo ella.

Una de las preguntas que no podían faltar, pues muchos recuerdan esa respuesta que hizo famosa a Cozarelli fue la de Confusio. “¿Qué pasó?, preguntaron, pero la respuesta de la modelo fue simple: “No pasó nada, me equivoqué como cualquier persona normal. Inventé una respuesta”.

Compartir un rato con los cibernautas fue divertido para Cozzarelli, expresó que se divirtió muchísimo.