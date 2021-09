Revela sus ‘tips’ económicos de viaje

Como lo han mostrados en sus redes sociales, Sara Rivera y su esposo Ángel Salazar llevan unos meses conociendo diferentes partes del mundo, ya estuvieron por Turquía, Bosnia y Herzegovina, y mientras disfrutan de lugares maravillosos, sus seguidores les preguntan cómo hacen económicamente para costear todos esos paseos.

Para que tomen ejemplo, y sepan cómo ellos hacen, Sara compartió un video, mediante un “reels”, con tips de cómo se planifican para que el dinero les rinda.

Según la ex Calle 7, para movilizarse en distintas ciudades utilizan el transporte público, trenes, casi nunca utilizan taxis. Para hospedarse, buscan hoteles que tengan una tarifa menor a la que pagan acá en Panamá, nada de hospedarse en lugares costosos, pues mientras más dinero ahorran, más lugares pueden visitar.

Añadió que a la hora de escoger donde almorzar o cenar, se van a los restaurantes que están más apartados de la zona turística del lugar donde estén, otro opción es que se hospedan en hoteles que tengan cocina, porque así ellos mismos hacen súper y preparan sus alimentos.

En estos viajes la pareja aplica el refrán de que “si no lo necesitas, no lo compres”, así no gastan dinero en artículos innecesarios.