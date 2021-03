Revelan que Karol G no quiere volver con Anuel porque se siente asfixiada

La conocida reportera Tanya Charry del programa El gordo y la flaca de Univisión habló en el show, sobre las razones que podrían haber llevado a los cantantes a poner fin a su compromiso.

Según la periodista, el famoso y trapero puertorriqueño ha intentado volver con la estrella colombiana, pero Karol G se niega.

"Se dicen muchísimas cosas, hablábamos en el show de infidelidades, pero los celos profesionales influyeron muchísimo en la ruptura de esta pareja y, ojo, la decisión de terminar la tomó la colombiana, la tomó Karol G", dijo Charry en el programa, presentando por Lili Estefan y Raúl de Molina.

Si bien su historia de amor, que duró unos dos años, estuvo llena de momentos felices y románticos, los reggaetoneros no llegarán al altar. Tanya Charry dice que fuentes cercanas a la pareja le informaron que surgieron tensiones porque a Karol G le pagaban menos que a su novio por sus presentaciones artísticas, aunque ella era tan popular como él.

Según Charry, para mejorar la situación, Anuel decidió “cederle a su novia parte de sus ganancias” por estos shows. Las fuentes que hablaron con la reportera colombiana le aseguraron que también hubo conflicto porque Anuel le prestaba a Karol G su avión privado, a pesar de que este era pagado por la compañía del puertorriqueño y sus manejadores no estaban de acuerdo por el gasto ecónomico que esto implicaba.

“Es Anuel el que en estos momentos le está insistiendo a Karol G volver. Ella, aparentemente, según me dice mi ejército de informantes, no está dispuesta a regresar a esta relación”, afirmó Charry. “Parece que el hecho de que estuvieran trabajando juntos, haciendo tantas cosas juntos, pues no fue favorable para la relación”, recalcó.

Hasta el momento ambos no han querido hablar del tema frente a los medios y tampoco han dado detalles en las redes sociales.