Ricky Martin: 'Hay veces en las que quiero tener 10 hijos'

Martin, a su vez, resaltó sentirse “muy orgulloso” de sus hijos y reconoció que “es bien afortunado de tener la familia que tiene” y de la que dijo que Lucía es “la princesa de la casa”.

“No es la casa de ellos, sino de ella. Ella es la que comanda la casa. Todavía no chasca sus dedos, pero por su mirada sabemos que está diciendo que no. Ella solo tiene dos años, pero por su manera de ser, ya sabemos”, ahondó Martin.

El famoso, quien este jueves se presentará en los Latin Grammy, donde también cuenta con varias nominaciones, dijo que tenía el interés de adoptar, pero debido a que es gay, ese proceso es más dificultoso.