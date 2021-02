Robinson: ‘no me voy a quedar callado’

Mientras participaba de la vigilia frente a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Panamá (Senniaf), el viernes, el expresentador Franklyn Robinson tuvo que salir corriendo a su local de comida, debido a que le informaron que personal de salud llegaron al lugar ¿cómo así?.

Pues resulta, que mientras él pedía un alto a los abusos de niños, tras los casos de supuestos maltratos y violaciones en los albergues del Senniaf, personal del Ministerio de Salud estaba llegaron a su local.

“Algunos me preguntan por qué me fui corriendo ayer de la manifestación. Y fue porque me llamaron a las 7:00 pm para decirme: Franklyn mandaron a joderte en tu local corre que van en camino porque estás en la manifestación y llegué junto con ellos a las 7:25 pm, me citaron el lunes”, expresó Robinson en su cuenta de Twitter.

Añadió: “Atender, servir, esperar su cuenta y demás, lleva su proceso. Dime que eran las 10 o 9 de la noche, o sea 7:25 pm y se quedaron hasta las 7:45 pm que se fueron todos. Los policías iban por las mesas parando a las personas como si fueran delincuentes”.

De acuerdo, al empresario se dio cuenta de la sanción por las redes sociales "Solo tres días abiertos, perdidas, seis mesas y me sancionan por redes, porque tenía que echar a los clientes que estaban terminando de comer".

Robinson está citado para el día lunes ante las autoridades "El lunes iré y transmitiré en vivo la citación, pero los niños hay que protegerlos, y no me voy a quedar callado".