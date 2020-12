Roko narra cÃ³mo ocurriÃ³ agresiÃ³n contra bebÃ© y su madre en su casa (Video)

La bola pica y se extiende en cuanto al tema del video en el que aparece un Influencer golpeando a una mujer y a una bebé de 11 meses en una residencia, ubicada en Altos de Tocumen, hace unos días.

El segundo hombre que aparece en el video habló y cuenta lo sucedido, mientras se habla de manera extraoficial que contra el agresor fue girada una orden de aprehensión para que sea conducido ante las autoridades y que su abogado defensor decidió no seguirá representándolo, debido a los comentarios sobre el suceso en redes sociales, por lo cual se le designará un abogado de oficio, situación que aún no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial.

Publicidad

En un Live que realizó ayer la abogada Wyznick Ortega, en donde conversa con 'Roko', él explica que todo inició por unos mensajes "comprometedores" que el agresor leyó en el celular de la joven, que supuestamente es su pareja, situación que él no entendía.

#SucesosCri Entre los bañistas había mujeres, hombres y hasta menores de edad. https://t.co/FNp1O70llK — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) December 27, 2020

Según 'Roko', luego de que el agresor leyó los mensajes de la joven estrelló el celular varias veces contra la pared, producto de lo cual el aparato quedó destrozado, y luego le gritó todas las frases soeces que se escuchan en el video y posteriomente la lanzó contra el piso, mientras él mira si entender qué estaba pasando.

Agregó que publicó el video con autorización de la víctima, ya que lo ocurrido no le parecía y además porque tenían miedo (él y la joven)..

En el Life, Roko dejó claro que él mismo llamó a la policía, porque sintió que la situación se había salido de control, para que pusieran "orden en el asunto", y que nunca pensó que la situación llegaría a escalar tanto (como para llegar a una fiscalía).

Resaltó que este tipo de situación entre la pareja -violencia intrafamiliar- "ha pasado en reiteradas veces", porque han tenido sus diferencias como pareja, "sus discusiones", pero que "con la bebé" es la primera vez que él lo veía, por lo cual decidió hacer algo.

Ortega también hizo otro Live, en esta ocasión con el agresor, quien no mostró su cara y quien aceptó que estaba bebido (bajo los efectos de bebidas alcohólicas). "Estaba despechado, estaba dolido, estaba tomando por despecho", dijo.

El agresor sustentó que las cosas no son como se dicen, que él sería incapaz de pegarle a su hija. Agregó que tiene miedo de salir de su casa, porque personas que él no conoce le mandan fotos de pistolas y mensajes de que lo van a matar.

El hombre, al que la abogada llamó José, pidió disculpas a sus seguidores en Instagram y al público en general.