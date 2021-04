Rony aclara que no es gay y está soltero

El periodista Rony Vargas habló alto y claro sobre su preferencia sexual, y su vida sentimental.

Las declaraciones del presentador se dan en el programa “Tu Mañana”, en el segmento “Háblame de ti con la One Two". Vargas dijo que los comentarios que señalan que él es “gay” no le afectan para nada, pues sabe bien que no lo es.

Publicidad

De acuerdo con el comunicador, en sus redes sociales ha recibido mensajes comentando sobre su orientación sexual, por solo subir fotos con hombres o por vestirse bien “La gente lo piensa y hasta lo aseguran”.

“No pasa nada, porque no lo es (gay). No lo digo con orgullo, porque ser gay o no es irrelevante... trato de tener una vida personal privado, tengo una hija de seis años y no la expongo. Me encantaría, pero yo quiero que Victoria goce lo que yo gocé”, expresó Vargas.

Añadió: “Cuando yo hacía mis cagadas de niño nadie sabía quién era mi papá ni de quién yo era hijo, yo tuve una vida en secundaria libre de que ‘ay, este es hijo de Cristina, este es el hijo de Rómulo’, y eso me permitió ser lo que soy”.

Al ser preguntado por su situación sentimental, un poco nervioso, dijo que está soltero y sin compromisos.

“En la agencia libre y con los papeles en reglas, con los paz y salvo y salvoconductos, libre”, manifestó el presentador.

“Es un hombre muy elegante, educado, y muy bueno al expresarse”, “Lo que si se nota es lo creído que es”, “Está preparado para críticas y halagos, nada lo minimiza. Bien”, fueron algunos de los comentarios que se dieron en la publicación del programa, tras sus declaraciones”.