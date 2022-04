Salir de la Factoría le costó una demanda de $25 mil

Joey Montana compartió en sus redes parte de una entrevista que ofreció al programa de YouTube Flow Criminal, en la que habló de la evolución de la música, las puertas que tuvo que tocar y su salida de la Factoría.

El artista detalló que sus inicios estuvieron entre cosechar café, papas y pimentón y grabar y formar largas filas para que los productores de ese entonces, escucharan su demo y aprobar si tenían talento o no.

Publicidad

En cuanto a su salida de la Factoría, grupo integrado por DJ Pablito, Demphra y Joysi Love, expresó que lo hizo porque no se sentía cómodo, pero su salida fue sin sentarse a negociar ni hablar, y esto le costó una demanda, por la que su papá tuvo que hipotecar la cosecha de café para poder pagar.

Sin ningún centavo, y con el apoyo de su padre, a Montana le tocó regresar a la finca y trabajar de lunes a viernes con la cosecha, los fines de semana entonces venía a Panamá para grabar con Predikador.

A pesar de todo, la Factoría para él fue su escuela, ahí aprendió del negocio, cuánto se cobra en un “show”, cuánto es el porcentaje que le toca a él, las regalías, el derecho intelectual, detalles que muchos artistas no saben y que se lo dejan al “manager” para que haga todo el trabajo.

“A mi me costó 25 mil dólares esa demanda... y ahí aprendí a cómo hacer las cosas, porque yo salí a lo loco, porque yo pensé, este man no me va a dejar ir... y salí porque empecé a entender que no era lo justo de lo que yo cobraba, empecé a educarme más en las regalías y cuando yo quería reclamar eso, la respuesta no fue la que yo esperaba... yo me salgo cuando Nayo firma con Universal ya todo el paquete grande”, expresó el artista.

Después de esta experiencia, se dijo que él sería un artista importante, y así lo hizo.

Contenido Premium: 0