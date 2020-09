Samuel L. Jackson enseña a insultar en euskera y catalán para animar el voto

Samuel L. Jackson es una de las estrellas de Hollywood que se ha volcado para animar la participación en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos y su última idea ha sido enseñar a decir malas palabras en euskera y catalán, entre otros idiomas, para promover el voto de cara a noviembre.

#GoodToVote es una campaña del actor en la que invita a la gente a comprobar que están correctamente registrados para votar y que conocen todos los pasos necesarios para depositar su voto.



Hace un par de días, Jackson, que tiene 8,5 millones de seguidores en Twitter, prometió que, si 2.500 personas entraban en la web de #GoodToVote, enseñaría a jurar en quince idiomas diferentes.



Así que una vez que se llegó a esa cifra, el intérprete cumplió lo prometido y dio unas pequeñas lecciones en Twitter de palabrotas e insultos en lenguas como euskera ("zoaz popatik hartzera") y catalán ("que et fotin").



También incluyó otros idiomas como esperanto, maorí, suajili o islandés.

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53