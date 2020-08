Samy lleva alimentos a familias, asegura que hay mucha gente pasando trabajo

Agradecido con sus seguidores están los hermanos Sandoval, por el apoyo que le dieron con el “Súper chat”, durante sus bailes, pues con lo recaudado, más un extra que ellos aportaron, pudieron llevarle alimentos a muchas familias que hoy día, producto de la pandemia, no pueden salir a buscar el sustento diario.

Mediante un video, Samy reveló que, aunque nunca publica las donaciones que él realiza, porque es fiel creyente del dicho “lo que hace tu mano izquierda que no lo sepa la derecha”, esta vez sintió la necesidad de hacerlo, porque se pudo percatar en este recorrido que no hay trabajo en el país, y muchas personas están pasando por momentos de necesidad. “Me llama mucho la atención, yo pensé que iba a ir a casas muy, pero muy humildes, claro que fuimos a casas muy humildes, pero me encontré con casas con buen techo, lo que significa que hay mucha gente pasando trabajo, no hay trabajo, no hay cómo llevar ese sustento a su hogar... Quiero invitarlos a que sigan donando para llevar más alivio o un granito de arena a las familias que podamos llevar a través de las iglesias, Con Samy y Sandra pueden confiar que esa ayuda de los Super chat, va a llegar”, destacó Samy.