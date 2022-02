Sandra Sandoval manda a un gringo a dormir

Sandra Sandoval siempre tiene un cuento que hace reír a sus seguidores, y este fue por culpa de su inglés no tan bueno.

Resulta que la “Gallina fina” dejó a más de uno atónito con su escultural cuerpo en la playa, donde se lució en un vestido de baño de dos piezas, entre esos a un norteamericano.

Según reveló Sandra, cuando iba en el elevador se topó con un gringo, quien la elogió y le dijo que algún día él tendría una novia como ella, pero en un lugar de decirle que no perdiera las esperanza y soñara con eso, lo que hizo fue mandarlo a dormir.

“Él me dice en su inglés que algún día iba a tener unanovia así como yo pues, y yo no me acordaba cómo decir sueña en inglés, y le dije ‘go sleep’, y Luis Esteban como se reía, dice que lo mande fue a dormir”, destacó Sandra.

La panameña se fue a Cancún, México, para celebrar el cumpleaños de su hijo Luis Esteban, quien ajustó 14 años.