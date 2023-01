Sandra Sandoval: ‘Me fortalece tus críticas’

La cantante panameña Sandra Sandoval comenzó este 2023 de manera explosiva y dejando algunos puntos muy claros; dijo que “las críticas” la fortalecen. Resulta que, Sandra publicó una fotografía, donde luce muy “rica” y poderosa, con un pie de foto con un mensaje muy directo.

“Me fortalece tus críticas, entre más me apedrean, más aprendo a distinguir quien sí y quien no. Recuerden esto: EL QUE ATRÁS ME DEJA ADELANTE NO ME TENDRÁ”, manifestó “La Gallina Fina”.

Tras estas poderosas palabras, la artista recibió mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes le dieron la razón; algunos piensan que se trata de un tema que viene en camino.

“Palabras sabías”, “Buen mensaje @sandrasandovals me ha gustado”, “El árbol que más frutos da es al que más piedra le tiran, siempre hay gente que tienen envidia de su persona”, fueron algunos de los comentarios de sus fanáticos.

