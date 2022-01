Se avergüenza por no apoyar a su hermana

Tras darse a conocer que María Pía Zubieta ganó la batalla legal a TVN, su hermana Piky Zubieta, afirmó que con dolor y vergüenza, en ese momento, no emitió comentario alguno, porque hubo muchas personas que le aconsejaron no meterse para evitar que se le cerraran las puertas en los medios, ya que en ese tiempo ella comenzaba.

“No la apoyé como hermana como ella me apoyó a mi en su momento, cuando empecé lo de ‘Entre Libras’ porque sus redes sociales eran muchísimo más poderosas que las mías, porque para mi fue más importante la taquilla, qué horror”, destacó Piky, añadiendo que su hermana una vez le dijo que se quedara tranquila y disfrutara su momento, porque Dios pone todo en su lugar.

Publicidad

“Me avergüenzo como no tienen idea... y me acojo a laparábola de David y Goleat, y en estos momentos los recuerdos de mi abuelo, cuando nos recitaba el Martín Fierro, que decía ‘los hermanos sean unidos, esa es la ley primera; tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera’... uno no cambia un amigo por plata ni un hermano por oro, y mucho menos por taquilla barata”, manifestó Zubieta, aceptando que está muy orgullosa de su hermana porque sabe lo que sufrió cuando otros celebraban.