Se filtra supuesta amenaza de Yemil a una chica

Hace unos día Yemil tuvo audiencia por el Delito Contra la Vida y la Integridad Personal, en la modalidad de Lesiones Personales Psicológicas, en perjuicio de su expareja Eleane Victoria Castillo, en 10 días le dictarán el veredicto, pero no termina un lío cuando ya está en el ojo público nuevamente.

En la red social Twitter, se filtraron unas capturas de una supuestas conversaciones del “Maleante caro” con una joven, en la que se puede leer que hasta amenaza con meterle dos tiros en el pie.

Publicidad

La conversación se torna un tanto violenta, cuando supuestamente Yemil le dice a la chica “Te iba a dejar botada en el corredor, después de dispararte a los pies para que nunca me olvidaras; puedes traer a tu papá, también lo lleno de plomo, dale bye, pendiente... Donde te dejes ver te voy a mandar a joder, dale que no se hable más, me encantó”.

En otra de las capturas de la conversación, la joven le dice que se arrepiente de haberle dicho “hola”, porque se ha portado terriblemente mal con ella, sin razón alguna.

El reguesero no ha dado detalles de la supuesta conversación filtrada en Twitter, si fue él que envió los mensajes o no.

Contenido Premium: 0