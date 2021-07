Se hacen pasar por Carolina Castillo en WhastApp

Los facinerosos siguen activos en las redes y asechando a sus víctimas para estafar, y ahora fue el nombre de Carolina Castillo el que utilizaron para hacer sus fechorías.

Según dio a conocer Castillo, los malhechores le chatearon por WhastApp a una amiga de ella, utilizando un número del extranjero con su foto de perfil, por lo que compartió la información para poner en alerta a otras personas, por si les llegan a chatear.

Publicidad

“Esa no soy yo, este no es mi número (+1 (571) 933-9380)”, detalló Carolina dejando en su cuenta de Instagram la conversación por chat que tenía la persona con su amiga, que de inmediato se percató de que no era con Carolina con quien hablaba.

“No les puedo explicar la acidez que tengo después de esto, nunca se habían intentado pasar por mi, nunca me han hackeado ni el Instagram ni WhastApp, ni nada por el estilo, de hecho esta persona no me hackeo el WhastApp, aclaro, uno porque tiene otro número, y dos porque a mi amiga yo no la tengo en WhastApp porque ella cambió de número hace poco, no estaba dentro de mis contactos, no sé cómo habrá dado con ella, pero si tengan mucho cuidado por si les llega a pasar con otra persona incluso... yo sé que uno dice: ‘ay, pero quien va a caer en eso si el número es de afuera, habla diferente a ti’, pero uno a veces tiene cinco minutos de ahuevazon que pasan estas cosas y podemos caer”, afirmó Castillo haciendo un llamado a los cibernautas para que tengan cuidado.

En esta ocasión no pedían dinero, sino una dirección residencial, número de teléfono y documento de identificación, lo que para la presentadora de noticias puede ser hasta mucho peor.