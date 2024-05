Se le metieron a la casa

Maykis Sabrina quedó sorprendida al levantarse y ver cómo había quedado su terraza, por lo que no dudó en revisar las cámaras de seguridad de su residencia y llevarse la sorpresa de que dos “ratitas” habían ingresado.

Según detalló, el suceso se dio hace unas semanas, los dos sujetos ingresaron a su terraza y trataron de violentar la puerta del comedor y la ventana de la cocina para ingresar a la casa.

Maykis decidió compartir los videos que sustrajo de su cámara de vigilancia para que sus vecinos estén pendiente de sus hogares y por si ven a los individuos, que no merecen estar felices de la vida en la calle, aunque ya interpuso su denuncia.

“Hace unas semanas atrás, me despierto y veo que mi terraza estaba desordenada, me llamó la atención y me fijo en las cámaras! Estos dos rateros asquerosos, se metieron en mi propiedad, forcejando y vandalizando la puerta del comedor y ventana de la cocina para ingresar… Hago esta denuncia pública en mis redes, para que todos estén alertas y precavidos con sus casas seguras… Igual está la denuncia puesta porque estas ratas no deben estar felices por ahí…

