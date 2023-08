Se lleva el honor de haber sido su amiga

Karen Peralta se lleva el honor de haber sido amiga de Ceferino Nieto, así lo aseguró al compartir un mensaje recordando el legado y los consejos que dejó en vida el Titán de las Américas, quien la llamada “mi querida Kari”.

“Duele mucho despedir a los amigos! Aun más cuando esos amigos han escrito historias en tantos corazones, Ceferino marcó generaciones con su música y encanto, innovó, internacionalizó las melodías más sinceras y profundas que llevaban pregnadas nuestra alegría y folklore, con su acordeón y violín y sin ellos; el llenaba cada espacio donde llegaba, su personalidad arrolladora lo era todo, su buen humor, sus anécdotas... Como gestor cultural fue ícono en esta tierra ! Y lo será para siempre. Me llevo el honor de haber sido su amiga, ‘mi querida Kari’, me decía! El siempre junto a su esposa me regaloron sus consejos y cariño. Me llevo el gran honor de haberlo galardonado, reconocido, aplaudido, abrazado y querido con la humildad más sincera de mi corazón. Personas como Ceferino Nieto no mueren!! Solo perpetuan su nombre por y para siempre”, manifestó la presentadora.

