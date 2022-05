Se pregunta si recibió una llamada de Jesús

Patty Castillo compartió con sus seguidores en un live, que tuvo una llamada que la dejó analizando muchas cosas.

Según reveló, al contestar la llamada, el hombre se identificó y le dije que era Testigo de Jehová, que si podía hablar con ella. Como quien no quiere la cosa o para salir del paso, Patty le dijo que sí, que lo escucharía, y este le empezó a leer Apocalipsis 21, cuyo versículo “Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más”.

Lo que dejó anonadada a Patty fue que minutos antes de la llamada, ella estaba hablando con dos de sus amigos de lo agobiada que estaba y quejándose de algunas situaciones de la vida, y esta llamada fue como una señal divina.

“En broma y en serio, Patty le comentaba a sus seguidores que esa llamada se la hizo Jesús, por lo que los cibernautas que estaban conectados en el “live” le decían que es una señal de que Dios la quiere en sus caminos.

Uno de sus seguidores le preguntó que si después de esa llamada no encontró una pluma blanca en su casa, y para sorpresa de ella, pues sí, había una pluma blanca debajo de una mesita, lo que para el seguidor significa que Patty recibió la visita de un ángel.

Para Patty, todo lo sucedido es muy extraño, y la persona le dijo que si la podía volver a llamar, pero en esta ocasión con su esposa, para hablarle de la palabra.

