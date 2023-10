Se preocupó por el aspecto físico del presidente

Doralis Mela asegura que al ver al presidente Nito Cortizo dar el anuncio en la televisión, le preocupó su aspecto, pero también le preocupa la situación del país, por lo que le pide escuchar al pueblo. "Señor presidente @nitocortizo ayer lo vi en televisión nacional y al notar su aspecto físico, me preocupé muchísimo, aún más, por la situación en mi país. NO NOS DETENDREMOS. Le pido que escuche al pueblo panameño y no se preocupe, nosotros sabemos perdonar”.

