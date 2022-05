Se recupera en casa tras su proceso estético

Ashlany Gómez ya pasó por el quirófano, y está en su casa recuperándose.

Así lo dio a conocer a través de sus historias de Instagram, detallando que todo salió bien.

Recordemos que Ashlany expresó que se sometería a un procedimiento estético, el cual ni se notaría, porque se realizaría una corrección asimétrica por hendidura muscular.

“También les quería contar que todo salió súper ok por esta área (chapistería) Exámenes y cita con mi doctor... A esperar mi turno superrelax... no me voy a poner ni a quitar nada, ni siquiera creo que lo noten, corregiremos una simple asimetría por hendidura muscular", afirmó la maquillista en sus historias de Instagram.

Ahora ya en casa, le toca seguir las indicaciones médicas.

