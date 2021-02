Se siente completa y feliz con su físico

La modelo Angie Keith está lista para representar a Panamá en el concurso Miss Grand International, que se desarrollará en Tailandia.

Ayer, en el programa de "Tu Mañana", Angie dijo estar lista para dejar el nombre del país en alto y habló de algunos retoques que se realizó.

“Me siento muy feliz de representar a Panamá nuevamente, mi preparación ha sido muy fuerte, estoy trabajando fuertísimo para traer la primera corona dorada a Panamá, no se pierdan la final el 27 de marzo”, declaró la modelo.

Cabe destacar que Angie regresó hace poco de Venezuela, donde fue hacerse una rinoplastia, con el objetivo de mejorar la operación que se había realizado hace 5 años.

Keith dijo durante la entrevista que se hizo un diseño de sonrisa, una rinoplastia y se quitó un cartílago.

“A mí me encantó el resultado, siento que me afina más el rostro. Siento que mi cara se ve más fina, tampoco es que antes estaba incómoda con mi nariz natural, no fue dolorosa (la operación), fue incómoda… me dolió fue la costilla porque me sacaron un cartílago para parar la punta”, expresó la representante istmeña.

Añadió: “El resto fue problemas para respirar los primeros días y que se me secaba la boca. Ya estoy lista para representar a Panamá, me siento feliz (con mi nariz), mucha gente dice que no lo necesitaba, pero estoy completa y feliz con mi aspecto”.

Por otro lado, Angie destacó que el programa Calle 7 la ayudó a crecer.

“Calle 7 me hizo crecer muchísimo, me dio mucha fortaleza emocional”, dijo.

Por último, instó a los panameños a seguir cuidándose y mantener las medidas contra la COVID-19.

“Cuídense y mantengan sus reglas de protocolo y gracias por todo el apoyo”, sentenció.

La beldad partió ayer rumbo al certamen, que tendrá su final el próximo 27 de marzo.

Por su parte, Valentina Figueroa, Miss Grand International 2019, manifestó que Keith tiene todo el potencial para traer la corona al país “Para mi este es su año, la veo bien para traerse la corona”.