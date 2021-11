Se sintió ridiculizado, por eso se alteró con fanático

Amaneció famoso, así se sintió ayer el tipiquero Jhonathan Chávez, después de que la noche del domingo circulara un video en el que se le ve muy enojado y hasta le tira una botella a otro hombre.

Por lo sucedido, el tipiquero realizó un “live” en su cuenta de Instagram, para explicar lo sucedido, según comentó, da la explicación primero por su madre porque estaba muy preocupada y por amistades y fanáticos que lo conocen que es una persona respetuosa con valores y sobre todo accesible al público.

“Lo que sucedió fue que, en un evento en Corozal, en Las Palmas de Veraguas, cuando se terminó el baile yo iba hacia mi carro, y habían muchos fanáticos que querían fotos, nunca habíamos ido... se me acerca un señor muy groseramente, hasta me gritó, y me dice: ‘yo te tengo que decir algo, tú no tocaste nada, nada más tocaste cuatro pieza en el baile’, a lo que yo muy tranquilo le respondí, incluso, lo abracé, y le dije compa, no diga eso, yo no toqué cuatro canciones...”, explicó Chávez.

Detalló que el señor también le reclamaba que le dio fue el acordeón a otras dos personas para que tocaran, a lo que le respondió que lo hace porque él viene de la escuela de Victorio Vergara.

Según Jhonathan, el señor se fue al otro lado de la calle, y él siguió tomándose fotos, pero el sujeto, al otro lado siguió gritándole cosas hasta le dijo que no tocó ni v... pero la pega se formó cuando el señor le dijo que él le tenía que decir las cosas en su cara o acaso él se creía Dios.

“Ahí fue donde se formó el problema porque me alteré, yo sentía que me estaba ridiculizando delate de las otras personas, el hombre me gritaba y la entrada del baile estaba llena de personas que querían tomarse fotos conmigo... todos somos humanos y cometemos errores en algún momento, lo que sí no me gusta es que piensen mucho como que, porque uno es artista, uno se tiene que aguantar todo lo que la gente le dice a uno...”, explicó el músico.

Para finalizar su “live”, se disculpó con sus seguidores, amigos, familias, integrantes de su conjunto y colegas que lo llamaron preocupados, afirmando que trató de llevar la situación de buenas manera, pero al final lo sacaron de sus casillas.