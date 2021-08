Sech prendió el escenario en 'Baja Beach Fest' en México

El cantante panameño Carlos Isaías Morales, conocido en el mundo artístico como Sech, sigue robando aplausos y cautivando con su música a sus fanáticos.

Y es que “El Peluche”, quien está de gira, realizó tremendo “show” en Rosarito Beach, Baja, México, la noche del domingo, cuando se subió a la tarima del "Baja Beach Fest".

El artista mostró a través de sus redes sociales cómo estuvo de bueno el espectáculo, sus fanáticos gritaban, lloraban y coreaban sus temas, aquellos que son un éxito a nivel mundial.

“Wao me siguen sorprendiendo en cada tarima que me presentó, México me hicieron sentir bien kabron, los amo, cantaron todas las canciones”, manifestó el cantante panameño en su cuenta de Instagram.

La publicación la acompañó con un video de lo que vivió en esta gran noche, donde se mostró agradecido y orgulloso de su público.

Por su parte, la página oficial del evento, señaló “@sechmusic prendió el escenario” junto a un video, donde Sech coreaba uno de sus temas.

En otro post, colocó “Panamá in the house wow @sechmusic gracias”.

Cabe destacar que el evento, que seguirá este fin de semana, recibió críticas debido a su lleno total, a pesar de las restricciones por el COVID-19

El artista istmeño tiene programada su “Tour 42” hasta el próximo 19 de noviembre, el cierre será en la Arena Monterrey, en México.