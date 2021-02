Sech: ‘Si estás herida, llama al 911, mami’

El cantautor panameño Sech arrasó en su estreno de su nuevo disco “911” convirtiéndose en tendencia en YouTube a pocas horas de salir a la luz.

El tema, que cuenta con la participación especial de Nicky Jam, se basa en la experiencia personal del cantante, superación, empoderamiento y rechazos del pasado.

“Fue un video muy divertido, donde pasamos muchas horas en el set y quería sacar algunos artistas en el tema, aunque no cantarán conmigo. La canción se trata de esa persona que me dejó y que ahora que me ganó la lotería, quiere volver. La ambulancia se explotó y realmente fue lo más emocionante del video”, expresó el panameño en una entrevista exclusiva para Released en YouTube.

El video del sencillo, que forma parte del álbum “42”, está lleno de escenas de acción, de emergencia (con ambulancia incluida) y pirotécnicas, por lo que algunos seguidores lo califican como "explosivo" y "duro".

“En 911, cuando llegas al coro 11, me lleva a un mundo que tengo mi dinero, voy en un carro y el dinero se sale por las ventanas. Me veo como en todos lados, saliendo en las revistas, en los periódicos y me lleva a un mundo bien contento. Como que estoy rompiendo todo”, expresó El Peluche de su nuevo estreno.

Al ser preguntado sobre qué pasó a ex, a la cual habla en la canción dijo: “La canción se trata de que ella no quería que cantará, ni nada. Estaba como un cuarto año y me habían pasado muchas cosas malas, me estaba mudando. Y cuando me pegué estaba en la primera fila de mi concierto para conversar conmigo, y la verdad me fui y no hablé con ella. Me desconecté de ella, cambié de número; para mí moriste, si estás herida llama al 911, mami, desde ahí comenzó todo este proyecto”.

Para Carlos Isaías Morales Williams, nombre de pila del artista, fue un placer trabajar con Jam.

“Fue algo cool trabajar con Nick Jam, quería darle un toque perfecto, a lo que estaba haciendo. Gracias Nicky”, dijo.

Al finalizar su entrevista, en YouTube, expresó que en Panamá hay demasiados talentos, y mencionó algunos nombres de los que están pegados actualmente.

“En Panamá hay demasiado talento, que ahora misma está rompiendo, por ejemplo, Boza con un tema “Hecha para mí”, está Akim, BCA y otros más que tienen talento”, sentenció.

Por otro lado, Sech declaró a todos sus seguidores que para este año viene con todo, y que esperen lo mejor de él en sus próximos estrenos.

"Trabajé desde el fondo de mi corazón. Esta y todo lo que viene en el 42, esperen lo mejor de mi persona para el 2021", declaró el istmeño en su red social de Instagram.

En dicha red social, El Peluche mostró la gran celebrar de su nuevo tema, con baño de champaña, la madrugada del viernes.